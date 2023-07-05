В Санкт-Петербурге локализовали пожар на складе с покрышками

Санкт-Петербург, 5 июля, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Пожар на складе с покрышками в Санкт-Петербурге локализован на площади 3 тыс. квадратных метров. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В 15:10 пожар локализован. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от МЧС к ликвидации пожара привлекались 58 человек личного состава и 16 единиц техники.

Как ранее сообщало ИА Регнум, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар с пластиковыми изделиями. Первоначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров, позднее она увеличилась до 3,5 тысячи кв. м. Пожару был присвоен повышенный номер — №2.