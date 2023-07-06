Москва, 6 июля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. С 2019 года родители благодаря нацпроекту «Образование» могут получить бесплатные консультации по вопросам развития, воспитания и образования своих детей. Услугами профессиональных психологов и педагогов уже воспользовались более 10 млн семей, и число заявок от родителей на сайте растимдетей. рф и на горячей линии 8 (800) 444-22-32 стремительно растет.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В преддверии Дня семьи, любви и верности ИА Регнум выяснило, какие вопросы больше всего волнуют родителей.

Так, мамы и папы младшеклассников больше всего интересуются, как мотивировать детей к обучению, помочь им адаптироваться в школе и новом коллективе.

Довольно распространены и вопросы о том, как справиться с агрессией, невнимательностью, рассеянностью ребенка, что необходимо делать для его саморазвития и приучения к самостоятельности.

Как объяснила специалист по вопросам детской практической психологии, кандидат психологических наук Ольга Груздева, профессиональные советы родителям пойдут только на пользу. Ведь нередки случаи, когда воспитательные приёмы мам и пап приводят к обратному эффекту, и у ребенка вместо интереса к учебе появляются страх и неприязнь.

«Самое главное, что должны сделать родители, — подготовить ребенка эмоционально, создать такую среду, общий фон, в котором дошкольнику будет комфортно и спокойно. Он должен понимать, что родители в нём уверены, что у него всё получится, что впереди интересное и радостное событие», — пояснила психолог в одной из статей, опубликованных на портале растимдетей. рф.

Анализ обращений от родителей школьников постарше (от 12 до 15 лет) показал, что основной проблемой для них становится вопрос социализации, выработки норм поведения ребят и детско-родительские отношения.

По словам клинического психолога, ведущего менеджера проекта «Психологический Университет для родителей» МГППУ Марианны Прудниковой, можно наладить даже очень сложные отношения с ребенком: главное — это выслушать. Этой теме посвящён один из родительских вебинаров.

Детский и семейный практический психолог, член Балтийской педагогической академии и Санкт-Петербургского психологического общества, кандидат психологических наук Елена Алексеева в свою очередь поделилась с родителями лайфхаками, как избавить подростков от вредных привычек.

Большое значение, отметила она, имеет нормализация внутрисемейных взаимоотношений, адекватное отношение к ребенку и удовлетворение его потребности в теплоте и ласке.

Мать барнаульского второклассника Оксана Перфильева является постоянной читательницей портала растимдетей. рф. Говорит, что ознакомилась уже с десятком из сотен полезных экспертных материалов. «С интересом прочла статью о причинах, по которым дети грызут ногти. Оказывается, речь может идти о скрытой агрессии. Сопоставила поведение сына в школе с полученной информацией и позвонила на горячую линию. Консультации реально помогли. И главное — после того, как я изменила своё отношение к проблеме, отношения с ребёнком улучшились. Отличный портал, всем родителям рекомендую, особенно — родителям первоклассников», — пояснила ИА Регнум жительница Барнаула.

Найти подспорье помогают эксперты и родителям старшеклассников, которые, как показала статистика, больше всего стремятся помочь детям с выбором профессии.

Например, поступать в вуз или другое учебное заведение «за компанию», по совету может казаться хорошей идеей, так подросток сможет сохранить прежние социальные связи. Однако подобный выбор, сделанный под влиянием окружающих, может привести к разочарованию в дальнейшем, объяснил старший научный сотрудник лаборатории технологий и средств психолого-педагогической абилитации Института коррекционной педагогики, кандидат психологических наук Ильшат Нурлыгаянов.

По его словам, школьнику необходимо осознавать, позволят ли личные качества и способности заниматься именно данным делом, подходит ли модная профессия лично ему.

«Кроме того, необходимо понять, а будет ли выбранная специальность востребована в течение длительного времени — и если нет, будет ли возможность переучиться», — пояснил эксперт.

На сайте представлены ссылки на ресурсы, которые помогут найти информацию о том, как записаться в детский сад или школу, получить дополнительное или профессиональное образование в каждом регионе, поделилась с ИА Регнум мать приёмного сына из Подмосковья Ольга М. Тревоги по поводу вероятного провала при поступлении в вуз ее сына Богдана подвигли женщину посетить один из психолого-педагогических центров.

«Сразу скажу, что была невероятно рада тому, что психолог помогла посмотреть на ситуацию как бы со стороны. И то, что казалось мне проблемой, в итоге стало не слишком обременительной ситуацией. Цените моменты, проведённые с детьми, не давите на них, не делайте трагедию из образовательного процесса. При правильном настрое он может быть увлекательным и приносить много положительных эмоций. Уверена, мой сын получит образование, которым будет доволен», — говорит Ольга М.

Доступна помощь профессиональных консультантов не только для родителей школьников, но и для семей малышей. Вопросов от родителей детей до 3 лет поступает не меньше, а один из самых распространенных касается формирования и коррекции речевых навыков ребенка.

Специально для них учитель-логопед Университетского многопрофильного психологического центра МГППУ Мария Золина подготовила цикл вебинаров «Лето с логопедом». На них родители получают возможность узнать, как не только тренировать правильное произношение звуков, но и развить мышление, фантазию, обогатить словарный запас, подготовить руку к письму, а также активно отдохнуть, пояснила логопед.

Кроме того, помочь взрослым, если ребенок плохо читает и пишет, готовы на онлайн-консультациях на портале сотрудники Регионального распределенного центра консультирования родителей Московской области.

Например, не многие знают, что именно нарушение развития некоторых навыков в дошкольном возрасте потом может вылиться в то, что в начальной школе ребенок столкнется с трудностями в письме и чтении.

«Многие нарушения развития в дошкольном возрасте не проявляют себя отчетливо потому, что дошкольник, как правило, не включается в настолько сложные виды деятельности, к которым относятся чтение и письмо. Да-да — проблемы с чтением, а не только с письмом — это тоже логопедическая проблема», — пояснил кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и дефектологии ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» (Орехово-Зуево) Дмитрий Солдатов.

Сегодня на портале растимдетей. рф родители могут найти не только полезные советы или обратиться за консультацией к специалисту, но также ознакомиться с информационными и мультимедийными материалами, способствующими повышению родительских компетенций в области образования и воспитания детей.

Как сообщало ИА Регнум, в реализации национального проекта «Образование» родителям оказывается бесплатная консультационная помощь по вопросам развития, воспитания и образования их детей в возрасте от 0 до 18 лет, профилактики социального сиротства.

Основными участниками проекта являются некоммерческие организации (образовательные организации, центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, автономные некоммерческие организации).