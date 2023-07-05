Белгород, 5 июля, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Под обстрел ВСУ попало село Карабаново в Белгородской области. Об этом 5 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ещё один населённый пункт в Валуйском городском округе попал сегодня под обстрел ВСУ. В селе Карабаново пострадавших нет», — написал Гладков.

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Он добавил, что четыре частных домовладения получили повреждения из-за попадания осколков снарядов: выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы.

Также, по его словам, повреждены два социальных объекта: фельдшерско-акушерский пункт и Дом культуры.

Как передавало ИА Регнум, Гладков сообщил, что ВСУ больше часа обстреливали город Валуйки Белгородской области. Система ПВО сбила три цели на подлёте к городу и один беспилотник, ещё 12 снарядов из РСЗО «Град» были выпущены по частному жилому сектору. В результате пострадала одна женщина, с осколочными ранениями грудной клетки её доставили в больницу.

4 июля Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. Повреждений и пострадавших нет.