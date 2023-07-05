Екатеринбург, 5 июля, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Тело мужчины, подозреваемого в убийстве директора завода «Пластблок» в Свердловской области, обнаружено в районе Залесье. Об этом сообщило издание E1.ru, ссылаясь на собственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По словам источника портала, убийца беспрепятственно зашёл на территорию завода, прошёл в кабинет директора, застрелил его и скрылся.

«По последней информации, его тело нашли вчера в районе Залесье. Говорят, покончил с собой», — приводит издание слова собеседника.

Как передавало ИА Регнум, в Верхней Пышме Свердловской области застрелили директора завода «Пластблок» Сергея Лухманова. По данным телеканала РЕН ТВ, с мужчиной мог расправиться бывший супруг любовницы директора предприятия. По предварительной информации, после убийства мужчина сбежал.

По информации источника, знакомого с ситуацией, слова которого приводят журналисты, предприниматель так увлёкся отношениями, что запустил бизнес и даже продал трактор, чтобы купить возлюбленной автомобиль за 5 млн рублей. Также сообщается, что у директора завода начались проблемы с бизнесом — мужчина набрал кредитов, но никак не мог расплатиться.