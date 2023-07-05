Белгород, 5 июля, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своём Telegram-канале отчёт по восстановлению Шебекино и Новой Таволжанки, который, по его мнению, будет дисциплинировать глав муниципальных образований.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Так, в Шебекино от ударов ВСУ всего было повреждено 729 объектов, которые подлежат восстановлению, из них 183 многоквартирных дома, 494 ИЖС и 52 социальных объекта.

По состоянию на 4 июля работы ведутся на 142 объектах. В городе подлежат сносу 11 объектов ИЖС, восемь уже демонтировано, из них на семи начаты строительные работы.

В селе Новая Таволжанка выявлены повреждения на 580 объектах, которые подлежат восстановлению, из них девять многоквартирных домов, 562 ИЖС и девять объектов социальной инфраструктуры.

По состоянию на 4 июля работы по восстановлению ведутся на 58 объектах. В селе по результатам экспертиз 50 ИЖС подлежат сносу, заключил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гладков в ходе заседания генерального совета «Единой России» с участием председателя партии Дмитрия Медведева заявил, что в Белгородской области начались работы по восстановлению пострадавшей от украинских обстрелов инфраструктуры.

Гладков также отметил, что до 1 августа стоит задача восстановить повреждённые контуры и крыши зданий, до декабря — полностью восстановить жильё и вернуть в него людей.