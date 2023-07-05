Москва, 5 июля, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Специальная военная операция (СВО) завершилась бы через несколько дней, если бы США и их вассалы перестали поставлять оружие на Украину, заявил 5 июля зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

По его словам, если бы НАТО прекратили поставлять оружие Украине, то спецоперация завершилась бы за несколько месяцев, а если это сделать сейчас, то СВО закончится через несколько дней.

Также Медведев считает, что любую войну можно завершить быстро: либо мирным договором, либо как Соединённые Штаты в 1945 году. Зампред Совбеза напомнил, что тогда США использовали своё ядерное оружие и разбомбили два города в Японии — Хиросиму и Нагасаки, однако ценой этого шага оказалась жизнь почти 300 тыс. мирных граждан.

Как передавало ИА Регнум, киевские власти не прекращают просить и требовать у Запада всё новой и новой военной и финансовой помощи.

Украинский министр обороны Алексей Резников в интервью газете Financial Times заявил, что Украина является идеальным полигоном для испытания западного оружия. Он добавил, что западные союзники Киева на деле могут увидеть, работает ли их оружие, насколько эффективно оно работает и нужно ли его модернизировать.