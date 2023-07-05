Донецк, 5 июля, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили контратаку ВСУ около населённого пункта Клещеевка в ДНР, утраты позиций не допущено. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в командовании Южной группировки войск.

Станислав Красильников/ТАСС

По его данным, 5 июля российские военнослужащие пресекли попытку контратаки силами пятой отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в серой зоне в направлении села Клещеевка Артёмовского района ДНР.

Отмечается, что артиллерия и авиация Южной группировки в настоящее время осуществляет уничтожение остатков противника.

«Утраты подконтрольных позиций не допущено», — приводит агентство слова собеседника.

Как передавало ИА Регнум, ВС России отразили девять атак противника на донецком направлении. Подразделения ВСУ пытались атаковать позиции ВС России у Первомайского, Белогоровки, Красногоровки, Северного, Невельского в ДНР. Под Артёмовском было нанесено поражение трём скоплениям живой силы и техники противника. Всего киевский режим за сутки потерял на этом направлении до 290 военнослужащих, 12 единиц техники, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну гаубицу «Мста-Б».

ВСУ несут потери, продолжая попытки наступательных действий на краснолиманском, донецком, запорожском и южнодонецком направлениях. Так, на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожено более 300 военных ВСУ.