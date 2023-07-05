Москва, 5 июля, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Когда секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорит о том, что ВСУ сменили стратегию наступления и теперь стремятся не максимально продвинуться, а истощить Вооружённые силы РФ, он делает хорошую мину при плохой игре. Об этом корреспонденту ИА Регнум 5 июля заявил замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Zuma\TASS Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов

«Как говорится, если мы и не достигли желаемого, то мы объявили достигнутое желаемым», — констатировал Храмчихин.

Он объяснил, что наступление, которое идёт в полной мере с 4 июня, очевидно, ещё не достигло своего пика. Однако назвать это какой-то разновидностью «разведки боем» тоже нельзя, так как она не может идти больше месяца с использованием самой лучшей техники, какая есть у ВСУ.

Поэтому, как полагает Храмчихин, заявление Данилова продиктовано растущим разочарованием. Причём как внутри Украины, так и за её пределами.

«Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее заявление президента Румынии, попросившего о немецких войсках на их территории. Он очень чётко сказал, что этим наступлением украинской армии конфликт закончится. А теперь оказывается, что оно надолго», — заметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что после того как наступление ВСУ выдохнется, за этим последует очередное наращивание сил, а не старт новых переговоров. Такая ситуация объясняется тем, что позиции сторон абсолютно взаимоисключающие и ни в чём не совместимы.

«Поэтому нам желательно начать готовиться и к собственному наступлению. Одной обороной в этом противостоянии победить невозможно. Киев тоже готовится к этому. С обеих стороны выстроены практически непроходимые укрепления», — сказал военный эксперт.

По его словам, никто не мог предположить, что через 100 лет после Первой мировой войны ситуация повторится и конфликт приобретёт позиционный характер — когда оборона на голову сильнее наступления.

Как полагает Храмчихин, политическое руководство Украины было абсолютно уверено, что западная наземная техника значительно превосходит российскую, а ВС РФ будто бы полностью истощены и деморализованы, и поэтому никакая авиация Украине не нужна — она, мол, и так победит. Но оказалось, что те же «Леопарды» не имеют никакого превосходства перед российскими танками того же поколения.

«Просто в Киеве имело место неадекватное восприятие реальности. У военных оно могло быть иным, но их никто не спрашивал», — подытожил Храмчихин.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по словам Данилова, в настоящее время стремление ВСУ уничтожить как можно больше российской живой силы и техники равно «войне за километры».

В МИД РФ между тем считают, что так называемое контрнаступление ВСУ захлёбывается. Российские войска дают отпор противнику, который несёт большие потери.

Эти выводы подтверждаются информацией Минобороны РФ, по данным которого, ВСУ в течение суток безуспешно пытались наступать на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях. Подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили десять атак противника около населённых пунктов Опытное, Ягодное, Орехово-Васильевка, Белогоровка, Клещеевка, Первомайское и Водяное ДНР.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр», авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям 67-й и 21-й механизированных бригад ВСУ около населённых пунктов Червоная Диброва и Невское ЛНР.