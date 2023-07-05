Санкт-Петербург, 5 июля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Площадь пожара на складе с покрышками в Санкт-Петербурге увеличилась до 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

«На открытой территории предприятия происходит горение готовой продукции и автомобильных шин на площади 3500 кв. метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожару присвоен повышенный номер №2. К ликвидации привлечены 41 человек личного состава и девять единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Как ранее сообщало ИА Регнум, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар с пластиковыми изделиями. Первоначально площадь пожара составляла 400 кв. м, в тушении были задействованы 25 человек и пять единиц техники.