Мелитополь, 5 июля, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Около населённых пунктов Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области российская авиации поразила скопления живой силы и техники ВСУ. Об этом 5 июля на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, на Запорожском направлении Вооружённые силы России отразили атаку подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ около населённого пункта Жеребянки Запорожской области.

Он добавил, что в районе населённых пунктов Малая Токмачка и Преображенка Запорожской области авиация поразила скопления живой силы и техники ВСУ.

Официальный представитель Минобороны России отметил, что около населённых пунктов Марфополь, Луговское и Мирное Запорожской области российские военнослужащие пресекли деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России в ДНР нанесли поражение командному пункту 115-й механизированной бригады ВСУ. Около населённых пунктов Максимовка и Дружковка ДНР были уничтожены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что так называемое украинское контрнаступление захлёбывается, Вооружённые силы России дают решительный отпор противнику.

Ранее телеканал CNN сообщил о том, что Запад начал нервничать из-за того, что контрнаступление ВСУ измеряется не километрами, а метрами, это может пошатнуть поддержку союзников Украины при затягивании конфликта.