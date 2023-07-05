Донецк, 5 июля, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ДНР нанесли поражение командному пункту 115-й механизированной бригады ВСУ. Об этом 5 июля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 5 июля на брифинге.

Алексей Коновалов/ТАСС

По его данным, около населённых пунктов Максимовка и Дружковка ДНР были уничтожены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ.

«Также в районе населённого пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики нанесено поражение командному пункту 115-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, на краснолиманском направлении была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп Вооружённых сил Украины. На этом же направлении российские военные отбили две атаки ВСУ.

На донецком направлении российские войска успешно отразили девять атак противника. Три скопления украинской живой силы и техники поражены у Артёмовска.