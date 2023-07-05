Москва, 5 июля, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ около населённого пункта Невельское в ДНР. Об этом 5 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

«В районе населённого пункта Невельское уничтожен полевой склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны», — сказал Конашенков.

Также он отметил, что в течение суток в ходе боевых действий уничтожено до 290 украинских военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, три пикапа, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б».

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что российские войска нанесли поражение трём скоплениям живой силы ВСУ под Артёмовском. Кроме того, на донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск за сутки успешно отразили девять атак противника.