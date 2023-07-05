Москва, 5 июля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Девять атак противника успешно отразили на донецком направлении российские войска. Три скопления украинской живой силы и техники поражены у Артёмовска, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 5 июля на брифинге.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня «Ураган» вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ

Он уточнил, что подразделения ВСУ пытались атаковать позиции ВС России у Белогоровки, Первомайского, Северного, Невельского и Красногоровки в ДНР.

Кроме того, под Артёмовском (до 1924 года — Бахмут) нанесено поражение трём скоплениям живой силы и техники противника. Всего киевский режим за сутки потерял на этом направлении до 290 военнослужащих, 12 единиц техники, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну гаубицу «Мста-Б».

Украинский полевой склад боеприпасов уничтожен в районе населённого пункта Невельское.

В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ несут потери, продолжая попытки наступательных действий на краснолиманском, донецком, запорожском и южнодонецком направлениях. Так, на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожено более 300 военных ВСУ.