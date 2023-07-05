Москва, 5 июля, 2023, 14:24 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 5 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

По его словам, на этом же направлении российские военные отбили две атаки ВСУ. Он уточнил, что деятельность ДРГ была пресечена в районах населённых пунктов Серебрянка и Торское Донецкой Народной Республики (ДНР).

На этом же направлении подразделение группировки войск «Центр» отбило две атаки ВСУ, сообщил Конашенков. «Ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Макеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — отметил он.

Также представитель Минобороны рассказал, что за минувшие сутки российские войска на донецком направлении успешно отразили девять атак противника. Кроме того, три скопления украинской живой силы и техники поражены у Артёмовска.