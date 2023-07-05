Москва, 5 июля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы ВСУ под Артёмовском. Об этом 5 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

«В районе города Артёмовск нанесено поражение трём скоплениям живой силы и техники ВСУ», — сказал Конашенков.

Также он отметил, что на донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск за сутки успешно отразили девять атак противника около населённых пунктов Белогоровка, Красногоровка, Невельское, Первомайское и Северное (ДНР).

Как ранее сообщало ИА Регнум, 4 июля Вооружённые силы РФ отразили десять атак ВСУ на донецком направлении. В ходе боёв на этом направлении за сутки потери украинской армии составили до 290 военных. Кроме того, были уничтожены две БМП, девять автомобилей, два пикапа, САУ «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также САУ Krab польского производства.