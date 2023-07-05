Москва, 5 июля, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин 4 июля представил в Мосгоризбирком документы для регистрации кандидата на пост главы столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

В частности, как сообщает ТАСС, представлены нотариально удостоверенные подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований в столице и другие документы в поддержку своего выдвижения.

В ближайшее время Мосгоризбиркомом должно быть принято решение по вопросу регистрации кандидата.

Выборы мэра Москвы в 2023 году будут проходить в течение трех дней с 8 по 10 сентября. Единый день голосования в России назначен на 10 сентября.

Как ранее передавало ИА Регнум, 19 из 27 политических партий в настоящий момент выдвинули кандидатов на выборы различного уровня в России. На выборы глав российских регионов на текущий момент было выдвинуто 116 кандидатов в 21 регионе.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова уточнила, что выборы глав субъектов РФ в течение трёх дней будут проходить в 19 регионах. Также она сообщила, что по итогам консультаций с Министерством обороны и ФСБ сочла возможным проведение выборов в четырёх новых регионах России.

Донецкая и Луганская республики, а также Запорожская и Херсонская области впервые примут участие в голосовании, которое состоится 10 сентября. В общей сложности ЦИК запланировал более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах России.