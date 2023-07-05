Верхняя Пышма, Свердловская область, 5 июля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. В Верхней Пышме Свердловской области застрелили директора завода «Пластблок» Сергея Лухманова, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным телеканала, с мужчиной расправился бывший муж любовницы директора предприятия. Предварительно, после убийства мужчина сбежал и покончил с собой.

«Бизнесмен так ударился в отношения, что запустил бизнес и даже продал трактор, чтобы купить возлюбленной автомобиль за 5 млн», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Источник добавил, что на убийство мужчину могла подтолкнуть сама женщина. Возможно, таким образом дама хотела избавиться разом от двух мужчин. Также сообщается, что у директора завода начались проблемы с бизнесом — мужчина набрал кредитов, но никак не мог расплатиться

Как сообщало ИА Регнум, жительница Калуги попыталась убить своего трёхмесячного ребёнка после ссоры с любовником.

Женщина поругалась с любовником по телефону, после чего ударила трёхмесячную девочку об угол стены, вынесла её в подъезд и положила на пол. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, все материалы переданы в суд.