Москва, 5 июля, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Россия считает интересной идею президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании совместного инвестиционного фонда Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ожидает конкретных предложений, заявил 5 июля спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

Иван Шилов ИА REGNUM ШОС

«Мы ожидаем соответствующих предложений, конкретных уже, потому что идея интересная, безусловно», — сказал Хакимов, слова которого приводит ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, Токаев 4 июля на саммите ШОС в Нью-Дели призвал принять новую стратегию развития Шанхайской организации сотрудничества.

Он отметил, что новая стратегия призвана расширить повестку ШОС по наиболее перспективным направлениям взаимодействия. Совершенствование деятельности позволит организации эффективнее реагировать на новые вызовы и адаптироваться к новым реалиям.

Казахстанский лидер также предложил согласовать энергетическую стратегию ШОС к саммиту организации в 2024 году, создать инвестиционный фонд и базу экономических преференций.