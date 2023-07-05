Санкт-Петербург, 5 июля, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар с пластиковыми изделиями. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«На открытой территории предприятия происходит горение готовой продукции на площади 400 кв. метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения работают по дополнительному номеру 1-БИС. К ликвидации пожара привлечены 25 человек личного состава и пять единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня в Санкт-Петербурге загорелось более 30 гаражей, площадь пожара составила свыше 500 кв. метров, ему был присвоен второй ранг сложности. Всего спасателям на борьбу с пожаром понадобилось около пяти часов. Пожарным пришлось тянуть магистрали для подачи воды за десятки метров.