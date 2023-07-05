Минск, 5 июля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Стратегическая авиация НАТО отрабатывает пуски крылатых ракет по Санкт-Петербургу и Москве из воздушного пространства Восточной Европы. Об этом заявил заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель в интервью каналу издательского дома «Беларусь сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

По его данным, вдоль границ Белоруссии постоянно осуществляет полёты разведывательная авиация.

«И буквально нет такого месяца, чтобы те же самые бомбардировщики стратегические B-52 не выходили и не изображали элементы, связанные с пуском крылатых ракет в сторону того же Санкт-Петербурга, Москвы или ещё чего-то», — сообщил он, добавив, что такая ситуация не может не вызывать озабоченность.

Офицер отметил, что в связи с этим в Белоруссии принимают адекватные меры, которые направлены на сдерживание вероятной агрессии, которая могла бы быть.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о размещении Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. При этом российский лидер уточнил, что речь идёт не о передаче, а именно о размещении.

Владимир Путин заявил, что Москва передала Минску ракетный комплекс 9К720 «Искандер», способный нести ядерный снаряд. По его словам, ядерное оружие будет размещено в рамках соответствующих международных обязательств.

Лукашенко выразил уверенность, что размещаемое на территории Белоруссии ядерное оружие не придётся применять, однако его наличие в республике необходимо. По словам главы государства, размещение ядерного оружия должно предотвратить нападение на страну.