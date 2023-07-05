В Белоруссии заявили, что авиация НАТО отрабатывает пуски ракет по Москве
Белорусский полковник Богодель: авиация НАТО отрабатывает пуски ракет по Москве
Минск, 5 июля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Стратегическая авиация НАТО отрабатывает пуски крылатых ракет по Санкт-Петербургу и Москве из воздушного пространства Восточной Европы. Об этом заявил заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель в интервью каналу издательского дома «Беларусь сегодня».
По его данным, вдоль границ Белоруссии постоянно осуществляет полёты разведывательная авиация.
«И буквально нет такого месяца, чтобы те же самые бомбардировщики стратегические B-52 не выходили и не изображали элементы, связанные с пуском крылатых ракет в сторону того же Санкт-Петербурга, Москвы или ещё чего-то», — сообщил он, добавив, что такая ситуация не может не вызывать озабоченность.
Офицер отметил, что в связи с этим в Белоруссии принимают адекватные меры, которые направлены на сдерживание вероятной агрессии, которая могла бы быть.
Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о размещении Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. При этом российский лидер уточнил, что речь идёт не о передаче, а именно о размещении.
Владимир Путин заявил, что Москва передала Минску ракетный комплекс 9К720 «Искандер», способный нести ядерный снаряд. По его словам, ядерное оружие будет размещено в рамках соответствующих международных обязательств.
Лукашенко выразил уверенность, что размещаемое на территории Белоруссии ядерное оружие не придётся применять, однако его наличие в республике необходимо. По словам главы государства, размещение ядерного оружия должно предотвратить нападение на страну.