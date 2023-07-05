Москва, 5 июля, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому пенсионеры, относящиеся к силовым структурам и заключившие контракт на военную службу, в том числе в зоне спецоперации, смогут получать пенсию в большем размере. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM

«Отдельные категории пенсионеров, заключившие контракт на прохождение военной службы, в том числе для участия в специальной военной операции, после окончания этой службы смогут выбрать, получать ранее назначенную пенсию либо пенсию с учетом нового стажа», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что речь идёт о пенсионном обеспечении военных, пожарных, полицейских, росгвардейцев, судебных приставов, прокурорских работников, следователей, сотрудников ФСИН и службы наркоконтроля.

Согласно постановлению, после того как граждане завершат службу по контракту или мобилизации, им может быть назначена пенсия в большем размере с учётом выслуги и общего стажа. Для этого нужно будет подать рапорт в своё ведомство.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Госдума приняла закон о военных пенсиях при призыве по мобилизации или при проведении контртеррористических и иных операций за пределами РФ. Предусматривается, что граждане после увольнения с последнего места службы смогут выбрать либо возобновление ранее приостановленной пенсии, либо назначение новой пенсии по последнему месту службы.

Перерасчёт будет производиться по желанию пенсионера исходя из выслуги и общего трудового стажа на день последнего увольнения со службы в порядке, определяемом правительством РФ.