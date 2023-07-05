В Екатеринбурге простились с погибшим шестилетним Далером Бобиевым
Екатеринбург, 5 июля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возле мечети «Абу-Ханифа» на улице Репина простились с погибшим 6-летним Далером Бобиевым, сообщают 5 июля «Известия».
Далера похоронят на кладбище в селе Горный Щит согласно мусульманским традициям. На церемонию пришли десятки жителей города. Екатеринбуржцы принесли мягкие игрушки и цветы.
Биологическая мать убитого мальчика Ольга Ляпустина отказалась приезжать на похороны сына.
Как передавало ИА Регнум, 26 июня в Екатеринбурге заявили о пропаже шестилетнего ребёнка Далера Бобиева, который ушёл из дома и пропал без вести. В поисках принимали участие полторы тысячи человек. Они опросили более 1800 местных жителей, рассчитывая получить информацию.
Позднее стало известно о задержании 34-летней женщины, Вероники Наумовой, опекуна пропавшего мальчика. Сообщалось, что она воспитывала также троих родных детей и троих приёмных, обращалась с ними жестоко.
Тело ребёнка вскоре нашли в большой сумке в гаражном комплексе в Чкаловском районе города. Криминалисты определили, что смерть наступила несколько месяцев назад. Таким образом, Наумова скрыла факт смерти мальчика. Она не признала свою вину и заявила, что произошёл несчастный случай и ребёнок утонул в ванной.