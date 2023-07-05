Екатеринбург, 5 июля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возле мечети «Абу-Ханифа» на улице Репина простились с погибшим 6-летним Далером Бобиевым, сообщают 5 июля «Известия».

Донат Сорокин/ТАСС Люди на церемонии прощания с шестилетним Далером Бобиевым у мечети Абу-Ханифа

Далера похоронят на кладбище в селе Горный Щит согласно мусульманским традициям. На церемонию пришли десятки жителей города. Екатеринбуржцы принесли мягкие игрушки и цветы.

Биологическая мать убитого мальчика Ольга Ляпустина отказалась приезжать на похороны сына.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817669" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Екатеринбурге простились с погибшим шестилетним Далером Бобиевым

Как передавало ИА Регнум, 26 июня в Екатеринбурге заявили о пропаже шестилетнего ребёнка Далера Бобиева, который ушёл из дома и пропал без вести. В поисках принимали участие полторы тысячи человек. Они опросили более 1800 местных жителей, рассчитывая получить информацию.

Позднее стало известно о задержании 34-летней женщины, Вероники Наумовой, опекуна пропавшего мальчика. Сообщалось, что она воспитывала также троих родных детей и троих приёмных, обращалась с ними жестоко.

Тело ребёнка вскоре нашли в большой сумке в гаражном комплексе в Чкаловском районе города. Криминалисты определили, что смерть наступила несколько месяцев назад. Таким образом, Наумова скрыла факт смерти мальчика. Она не признала свою вину и заявила, что произошёл несчастный случай и ребёнок утонул в ванной.