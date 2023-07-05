Москва, 5 июля, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Сергей Михайлов освобождается от должности генерального директора информационного агентства ТАСС, вместо него агентство возглавит Андрей Кондрашов, сообщила 5 июля пресс-служба кабмина в своём Telegram-канале.

Михаил Климентьев/ТАСС Андрей Кондрашов

В сообщении уточняется, что Михайлов освобождён от должности генерального директора холдинга по собственному желанию. Он руководил ТАСС с 17 сентября 2012 года.

Андрей Кондрашов — российский журналист и телеведущий, лауреат премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационных программ» и специальной премии «За отражение истории». Имеет государственные награды, в том числе за работу в горячих точках и освещение событий в Крыму.

Он родился в 1973 году в Алма-Ате, окончил факультет журналистики Независимого эколого-политологического университета в Москве. Позднее он окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте по специальности «Политология».

С 1991 года он трудился на телевидении. В 2018 году стал заместителем генерального директора ВГТРК. В этой должности курировал информационное направление холдинга.