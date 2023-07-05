Москва, 5 июля, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Общественная опасность недопуска газовщиков в квартиру многократно превышает сумму штрафа, который могут ввести для отказывающих в осмотре газового оборудования граждан, поэтому в Госдуме могут поддержать увеличение штрафов. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказала депутат ГД, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Илья Питалев/РИА Новости

Ранее российское правительство одобрило законопроект, предлагающий в пять раз повысить штрафы за недопуск в квартиру газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов. Таким образом штрафы увеличатся до 5–10 тыс. рублей, а для должностных лиц максимальная санкция будет составлять 100 тыс. рублей. По мнению авторов документа, данная мера позволит снизить число аварий с бытовым газом.

Депутат Госдумы Бессараб положительно оценила законопроект. Она отметила, что увеличение штрафа может стать стимулом для граждан более ответственно оценивать важность проверок специалистами газового оборудования в многоквартирных домах.

«Часто люди рискуют своими жизнями, потому что кому-то некогда или просто не хочется впускать в квартиру специалиста газоснабжающей компании. А число опасных ситуаций, связанных с газовыми проблемами в квартирах, пугающе растёт. Наверное увеличение штрафа станет стимулом для граждан, тем более что общественная опасность многократно превышает сумму штрафа», — объяснила Бессараб.

При этом депутат отметила, что существует и ещё одна категория граждан, отказывающаяся впускать газовщиков. Это люди, которые боятся столкнуться с мошенниками, которые под видом газовщиков, например, пытаются проникнуть в квартиру и обокрасть хозяев.

«Поэтому некоторые просто боятся и не доверяют специалистам, не верят, что за дверью не мошенник. Надо чтобы граждане не боялись впускать работников ЖКХ и газовщиков. Важно с двух сторон обеспечивать прозрачность и качество работы газовой компании. И поэтому в Госдуме приняли закон, который закрепляет за каждым домом определённую газообслуживающую компанию», — рассказала депутат.

Как отметила Бессараб, ещё в начале марта Госдума поддержала соответствующий законопроект. По словам депутата, предполагается, что для каждого дома договоры будут предусмотрены только с одной обслуживающей газовое оборудование организацией. В частности, эта инициатива, как рассказала Бессараб, поможет непрерывному и своевременному обеспечению работ и будет чётко идентифицировать конкретных должностных лиц.

Ранее адвокат, член СПЧ при президенте РФ Шота Горгадзе в беседе с ИА REGNUM рассказал, как отличить сотрудника ЖКХ от мошенника. Адвокат отметил, собственники квартиры всегда имеют право попросить специалистов показать документы сотрудника соответствующей службы. В целом Горгадзе призвал чётко продумать механизм визита сотрудника ЖКХ. Например, предварительно из управляющей компании может поступать звонок, предупреждающий о приходе специалистов и дате проверки. Также необходима обратная связь — номер телефона УК, чтобы граждане могли удостовериться в том, кто их посетил.