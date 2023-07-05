Трое детей госпитализированы после аварии с теплоходом в Ярославле
Трое детей попали в больницу после того, как теплоход в резался в пирс в Ярославле
Москва, 5 июля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Трое детей доставлены в медицинские учреждения после того, как теплоход с пассажирами врезался в пирс в Ярославле, сообщил региональный департамент здравоохранения.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ранее 5 июня стало известно, что теплоход «Москва-208» врезался в пирс. Сообщалось о трёх пострадавших. По информации ГУ МЧС, всего на борту было более 100 человек. Всех эвакуировали. Причины инцидента устанавливаются.
Следователи начали доследственную проверку по факту аварии теплохода, сообщила в среду пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Следователи выехали на осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий.