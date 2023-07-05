Москва, 5 июля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. ВС России взяли в плен чемпиона Украины по боксу, боевика нацподразделения «Кракен» Андрея Приходько, сообщает корреспондент РИА Новости, который взял интервью у пленного.

Кадр из видео Боевик нацподразделения «Кракен» Андрей Приходько

Приходько рассказал, что до службы в ВСУ он профессионально занимался боксом, завоевав звания чемпиона Украины, чемпиона кубка Украины, а также мастера спорта. Служить боксёр пошёл из-за недопонимания с тренером. В плен Приходько попал на артёмовском направлении, когда пошли в наступление из населённого пункта Часов Яр.

По его словам, в первые минуты высадки ВС России убили командира отделения. «Мы начали откат, ушли в сторону от позиций, так как открытая местность. Мы просидели в кустах ночь, и по итогу ранили нашего медика боевого», — рассказал Приходько.

Просидев ночь под обстрелами, боевики «Кракена» утром выдвинулись к эвакуационной группе, однако вышли на позиции российских бойцов. «В итоге получился бой, я шёл в конце, не получилось у меня стрелять, меня ранили, и я начал катиться в яму», — уточнил он.

Также пленный боксёр сообщил, что военнослужащие ВСУ опасаются ездить на иностранной технике, так как считают, что российские военные охотятся на поставляемые Западом образцы.

Как передавало ИА Регнум, группировка российских войск «Юг» ракетно-бомбовыми и артиллерийскими снарядами ударила по местам дислокации нацбатальона «Кракен» и наёмников «Грузинского легиона» на соледаро-артёмовском и александро-калиновском направлениях. Об этом 5 июля сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.