Париж, 5 июля, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Беспорядки, сотрясавшие Францию в течение последней недели, продемонстрировали её президенту Эммануэлю Макрону, что усмирять их только с помощью полиции получается с большим трудом. Об этом корреспонденту ИА Регнум 5 июля заявил Сергей Фёдоров, ведущий научный сотрудник Отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Именно этим, по словам эксперта, объясняется инициатива Макрона по временному запрету социальных сетей и даже отключению интернета, с которой глава государства выступил на встрече с мэрами городов, пострадавших во время беспорядков.

По словам Фёдорова, потрясения, которые пережила Франция за последнюю неделю, заставили руководителей государства задуматься о том, как противостоять бунтам и беспорядкам. Потому что усмирять их с помощью полиции удавалось с большим трудом. Было задействовано до 45-50 тыс. силовиков плюс бронетехника. В пригородах шли бои. В настоящее время подсчитывается ущерб, который оценивается в интервале от 250 млн до 1 млрд евро.

«Власти видят, что противостоять таким беспорядкам получается с трудом. И Макрон заявил, что молодёжь, участвующая в бунтах, обменивалась информацией через социальные сети, и тем самым раздувалось пламя беспорядков, — сказал Фёдоров. — Но другой вопрос в том, насколько инициатива Макрона будет соответствовать конституции Франции. Это ведь нарушение свободы слова».

Не исключено, что Макрон просто высказал политические тезисы, не продумав, как внедрить свою инициативу в законодательные решения.

При этом Фёдоров констатировал, что уже 70% населения Франции недовольны властью Макрона. Его рейтинг упал, но поскольку он пока не совершал преступлений как глава государства, то революция во Франции исключена. Тем более что у тех, кто сейчас протестует во Франции, нет никакой политической программы. В то же время у президента Франции есть несколько ходов в запасе. Например, он может переложить вину на правительство или объявить о досрочном роспуске Национального собрания.

«Если Макрон пойдёт на этот шаг, то это разрядит политическую обстановку. Появится новый премьер-министр (может быть, от другой партии), и начнётся очередное «сожительство» разных политических сил — когда президент и премьер-министр представляют разные политические направления. Так уже было с 1997 по 2002 год. Премьер-министр был социалист, президент — лидер правых. И вместе они как-то уживались», — напомнил Фёдоров.

Тем более что Макрону не переизбираться на третий срок. В 2027 году он заканчивает своё пребывание у власти, и поэтому, как подчеркнул эксперт, ему важно просто дотянуть.

«И в его политическом портфеле есть политические механизмы, чтобы разрядить ситуацию и перевернуть эту страницу», — уверен эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по данным союза французских предпринимателей, размер убытков от беспорядков во Франции составил минимум 1 млрд евро. Уничтожено 300 банковских отделений, полностью разграблены 200 торговых предприятий и повреждены порядка 250 киосков.

Беспорядки прокатились по Франции с 27 июня после инцидента в пригороде Парижа, когда сотрудники полиции при попытке задержания застрелили 17-летнего подростка арабского происхождения, который управлял автомобилем без водительских прав.

Макрон уже поручил правительству провести «тщательную долгосрочную работу с целью понять, что произошло во Франции», а также выяснить, какие причины спровоцировали «различные события».

По мнению бывшего кандидата в президенты Франции Эрика Земмура, такие беспорядки во Франции в конечном итоге могут привести к гражданской войне из-за того, что Париж ведёт неверную миграционную политику.