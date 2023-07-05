Париж, 5 июля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» отправил в отставку главного тренера Кристофа Галтье. Об этом 5 июля сообщается на сайте команды.

Panoramic/Global Look Press Кристоф Галтье

«ПСЖ благодарит Кристофа Галтье и его помощников за профессионализм и самоотверженность и желает им всего наилучшего в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

Галтье стал главным тренером ПСЖ перед началом сезона 2022/23, подписав с клубом двухлетний контракт. Под его руководством команда выиграла чемпионат Франции и Суперкубок страны.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля стало известно, что мадридский «Реал» выкупил у «Пари Сен-Жермен» французского нападающего Килиана Мбаппе. При этом испанский клуб заплатил за 24-летнего игрока €280 млн.