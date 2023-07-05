Москва, 5 июля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, прибегнет ли Москва к вводу ограничений на экспорт галлия и германия, как это сделал Китай.

Григорий Сысоев/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Здесь не смогу ответить на этот вопрос, прерогатива правительства, рекомендую туда переадресовать», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, министерство коммерции Китая ранее сообщило, что с 1 августа 2023 года начнут действовать меры экспортного контроля на галлий и германий, которые используются в том числе при производстве чипов.

Отметим, что администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена готовится ограничить доступ китайских предприятий к услугам облачных вычислений, предоставляемым американскими компаниями.