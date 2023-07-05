Вашингтон, 5 июля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. В Вашингтоне девять человек, включая двух несовершеннолетних, ранены в ходе стрельбы в День независимости США, сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что 5 июля в районе часа ночи по местному времени (8:00 мск) полиция получила сигнал о стрельбе. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что несколько человек получили огнестрельные ранения.

«Все пострадавшие получили повреждения, не представляющие угрозы для жизни. Всего у нас девять пострадавших. Двое являются несовершеннолетними», — говорится в сообщении.

По данным полиции, нападавшие открыли огонь по жителям, которые праздновали на улице День независимости. В розыск объявлен темный внедорожник.

Ранее ИА Регнум сообщало о стрельбе в ночном клубе в американском штате Колорадо. Президент США Джозеф Байден заявил, что в стране необходимо ужесточить контроль над огнестрельным оружием и запретить продажу штурмового оружия после стрельбы в Колорадо-Спрингс, в результате которой погибли пять человек.