Донецк, 5 июля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Информация о переходе населённого пункта Клещеевка в ДНР под контроль ВСУ не соответствует действительности. Об этом 5 июля сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, около Клещеевки находится одна из господствующих высот над Артёмовском (украинское название — Бахмут), поэтому с неё возможно контролировать часть территории города.

«Собственно, за неё противник пытается биться. На самом деле сейчас Клещеевка находится под нашим контролем», — отметил Гагин.

Он добавил, что информацию о том, что ВСУ взяли Клещеевку, разгоняет украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО).

Как сообщало ИА Регнум, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе ВСУ начали третью волну контрнаступления и выбрали за основу запорожское направление. Он добавил, что эти попытки являются безуспешными, украинская армия не может прорвать даже первую линию обороны. Он уточнил, что на луганском направлении ВСУ осуществляют отвлекающие удары, а под Авдеевкой ведут бои по улучшению своего положения.