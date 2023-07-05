Москва, 5 июля, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вымыслом утверждения о том, что Владимир Путин с глазу на глаз обсуждал с лидером КНР Си Цзиньпином риски ядерного конфликта на Украине. Итоги визита китайского лидера освещались ранее, заявил представитель Кремля 5 июля журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Нет, я не могу подтвердить этого», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикацию Financial Times о том, что лидер КНР якобы лично предостерёг Путина от применения ядерного оружия в ходе СВО.

Он отметил, что итоги важного визита Си Цзиньпина в Москву, который состоялся в марте, были довольно широко освещены, были заявления для прессы. Суть переговоров чётко изложена в принятых по итогам совместного заявления документах, информации об этом много.

«А всё остальное является вымыслами», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин подчеркнул, что ядерное оружие — это крайнее средство. Россия может применить его только в случае непосредственной угрозы её государственности.

Ранее руководство России не раз подчёркивало, что ядерная война не должна быть развязана. Идея ядерного конфликта «вертится в головах» западных, а не российских политиков, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. В МИД напоминали также, что военная доктрина предусматривает применение ядерного оружия в случае использования против России или её союзников оружия массового уничтожения, а также в случае угрозы самому существованию Российского государства.