Москва, 5 июля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Оснований для продления зерновой сделки нет, но ещё остаётся время, чтобы выполнить часть договорённостей. Об этом 5 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

На вопрос, является ли окончательным решение не продлевать зерновую сделку, Песков ответил: «Решения официально не объявляли. Всё будет в своё время».

Он отметил, что пока ещё есть время, чтобы выполнить часть договорённостей, которые касаются России, но до сих пор эта часть не выполнена, поэтому оснований для продления сделки нет.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД РФ заявили, что оснований для дальнейшего продолжения зерновой сделки, истекающей 17 июля, нет. Отмечается, что сделка, целью которой было оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, превратилась в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в «сытые» страны.

30 июня министр иностранных дел Сергей Лавров заверил, что Россия не оставит беднейшие страны мира без зерна: она за свой счёт обеспечит поставки, если зерновую сделку не будут продлевать. В любом случае экспорт российских удобрений и продовольствия продолжается.