Ярославль, 5 июля, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Теплоход «Москва-208» врезался в бетонный пирс в Ярославле, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Владимир Смирнов/ТАСС

Инцидент произошёл на Тверицкой набережной. По последним данным, пострадали три человека. Всех пассажиров с судна эвакуировали.

По данным ГУ МЧС по региону, на борту более 100 человек.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области. ЧП произошло возле посёлка Алексеевск в Киренском районе. Один из танкеров перевозил бензин, топливо попало в реку.