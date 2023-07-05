Москва, 5 июля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным 4 июля вечером в Кремле не обсуждал кадровые темы, заявил 5 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Казаков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время рабочей встречи в Кремле

Он напомнил, что на встрече они обсудили динамику макроэкономических показателей. По словам пресс-секретаря главы государства, президент и премьер-министр находятся в постоянном, ежедневном диалоге.

«Конечно, Путин и Мишустин в постоянном, ежедневном диалоге, но чаще это происходит по телефону, реже это происходит во время очных встреч», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля вечером российский лидер встретился с главой правительства, на которой Мишустин заявил, что несмотря на санкционное давление, российская экономика продолжает уверенно восстанавливаться. «За пять месяцев сегодня у нас рост ВВП составил 0,6%. Но, что очень важно, май к маю — 5,4%», — констатировал премьер-министр.

По словам Мишустина, сегодня у правительства есть уверенность, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств к концу 2023 года рост ВВП должен составить более 2%.

Послушав доклад Мишустина, Путин отметил, что экономические показатели России лучше прогнозируемых. Президент с осторожностью признал, что они вселяют надежду.