Москва, 5 июля, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Россия и Иран ведут работу по заключению соглашения о совместном кинопроизводстве. Об этом 5 июля сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По её словам, в 2023 году планируется провести в Тегеране форум о культурном наследии стран Каспийского региона, а также организовать в Иране Дни российской духовной культуры.

«Мы уделяем большое внимание нашей совместной работе по сохранению традиционных ценностей», — написала она.

Планируется также развивать связи в сфере кино, добавила министр.

«Уже сейчас идёт работа по заключению соглашения между двумя странами о совместном кинопроизводстве», — уточнила Любимова, сообщив, что планируется множество интересных совместных проектов по всем направлениям культуры.

Министр также напомнила, что 4 июля она и министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Эсмаили дали старт мероприятиям Дней культуры Ирана в России.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества. Решение о вступлении Ирана было принято на 23-м саммите организации, который проходит под председательством Индии. Президент России Владимир Путин заявил, что общая задача ШОС — помочь Ирану встроиться в работу организации. Российский лидер приветствовал вступление Ирана и поздравил иранского президента с полноправным членством в организации.