Вашингтон, 5 июля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. В Киеве считают, что вмешательство НАТО поможет ВСУ переломить ситуацию на поле боя, но альянс не в состоянии выстоять против России. Об этом 5 июля заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Они будут умолять НАТО вмешаться, потому что единственный шанс для Украины — это вмешательство НАТО. Но это не шанс», — сказал Риттер.

По его словам, альянс не может ввязаться в конфликт, так как у него нет войск, подготовки, материально-технической поддержки, командования и управления.

«Так что для Украины всё кончено. Они должны были принять сделку, которую предложил Путин в апреле 2022 года», — добавил он.

По мнению эксперта, ВСУ оказались на пороге краха и вынуждены бороться за выживание, чтобы дотянуть до саммита НАТО. Он подчеркнул, что попытки украинского наступления в итоге обернутся полномасштабным реверсом в сторону российских сил, которые превышают противника численностью и уровнем подготовки.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля Риттер заявил, что мощь российской артиллерии, систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы поменяют правила игры в случае прямого конфликта с Западом. По его словам, ни США, ни НАТО не смогли бы долго продержаться в таком конфликте, в котором сегодня участвуют Россия и Украина.