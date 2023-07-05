Москва, 5 июля, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Мать актёра Дмитрия Малькова Светлана узнала о задержании сына от журналистов. Женщина уверена в том, что найденные у её сына свертки с наркотиками принадлежали другому человеку. Об этом она сообщали ИА Регнум.

Кадр из фильма «Семь страниц страха». 2022 Дмитрий Мальков

«Я ничего об этом не знаю, но я уверена, что это не его. Наркотики не принадлежат моему сыну. Извините, я не могу больше разговаривать», — сказала женщина.

19-летняя сестра актёра Екатерина сообщила журналистам, что последний раз общалась Дмитрием 2 месяца назад.

«Я общалась с ним два месяца назад. Про эту ситуацию ничего не слышала, я вообще с ним близко не общаюсь», — рассказала Екатерина.

24-летнего актёра сериала «Чикатило» Дмитрия Малькова задержали вечером 3 июля на улице Малая Красносельская в Москве. У актёра нашли при себе два свёртка с наркотиками весом 1,6 грамма. После этого оперативники осмотрели квартиру в 5-м Красносельском переулке, в которой проживал артист. Там полицейские нашли ещё 22 свёртка общей массой 110 грамм. Вещества изъяли и направили на экспертизу. Специалисты убедились, что найденные у Малькова средства являются наркотическими. Дмитрий пояснил оперативникам, что приобрел наркотические средства для личного употребления, без цели сбыта. В отношении актёра уже возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в крупном размере (ч.2 ст.228 УК РФ). По этой статье артисту грозит до 10 лет лишения свободы.

Мальков Дмитрий Константинович родился 10 февраля 1999 года. В 2021 году он закончил ВГИК, где играл в учебном театре. Также Дмитрий сыграл с нескольких постановках Саратовского театра драмы им. Слонова. С 14 лет парень начал сниматься в кино, сейчас на его счету 10 киноработ, среди которых роль одного из полицейских в сериале «Чикатило» режиссёра Сарика Андреасяна. 8 июня 2023 года состоялась премьера нового фильма с участием Дмитрия Малькова «Голова-жестянка».