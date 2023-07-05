Москва, 5 июля, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Выдвижение кандидатов на выборы в заксобрания новых регионов России начнётся с 24 июля. Об этом 5 июля заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ЦИК.

Антон Денисов/РИА Новости Глава Центризбиркома России Элла Памфилова

По её словам, выдвижение кандидатов на выборы в заксобрания в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях стартует 24 июля и продлится до середины августа.

Памфилова напомнила, что законодательство предоставляет данным регионам такое право с учётом ситуации и режима спецоперации.

«Даёт им такое право принять решение в интересах безопасности всех участников избирательного процесса, то есть принять решение о сокращении сроков избирательных действий, что и было сделано, и мы настоятельно это рекомендовали», — уточнила глава ЦИК.

Как передавало ИА Регнум, ранее Памфилова заявила, что по итогам консультаций с Министерством обороны и ФСБ сочла возможным проведение выборов в четырёх новых регионах России.

По её словам, на данный момент в России свои кандидатуры на выборы различного уровня выдвинули представители 19 из 27 партий.

Глава ЦИК отметила, что на выборы глав регионов России на текущий момент было выдвинуто 116 кандидатов в 21 регионе. Она уточнила, что выборы глав субъектов РФ в течение трёх дней будут проходить в 19 регионах.