Киев, 5 июля, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй в ходе визита в Киев не поверил в то, что американский комплекс Patriot смог перехватить российский «Кинжал», и уехал, не дождавшись «доказательств», заявил в интервью Financial Times министр обороны Украины Алексей Резников.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Ли Хуэй

Как отметило издание, украинские дипломаты заявили, что Ли Хуэй не поверил в то, что Patriot перехватил «Кинжал».

«Я предложил, что, если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства», — сказал Резников.

В итоге, добавил он, спецпредставитель Китая уехал из Киева, «не ознакомившись с доказательствами».

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая представители ВСУ заявили, что сбили «Кинжал» с помощью ЗРК Patriot. 10 мая эту информацию подтвердил глава пресс-службы Пентагона Патрик Райдер. При этом у экспертов вызвали сомнения фотографии, представленные ВСУ в качестве доказательств.

В Минобороны РФ подчеркнули, что количество заявлений Киева о якобы перехвате российских ракет в несколько раз превышает число их реальных пусков.

Ранее журнал Military Watch Magazine сообщил, что зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства не смог сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» в Киеве, выпустив в общей сложности 32 ракеты.