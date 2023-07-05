Монако, 5 июля, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Российский футболист «Монако» Александр Головин заявил, что у клуба были основания для смены тренера. Об этом 5 июля сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Даничев/РИА Новости Футболист Александр Головин

«Ожидал ли смену тренера? Это вопрос в большей степени к руководству клуба. Игроки не принимают такие решения. Команда не попала в еврокубки по итогам прошлого сезона, поэтому для такого шага были основания», — сказал Головин.

Он добавил, что дело футболиста — работать на тренировках и во время матчей. По его словам, команда начала подготовку к новому сезону, стартовал первый сбор.

В июне «Монако» уволил главного тренера Филиппа Клемана, который работал в клубе с января 2022 года. 4 июля новым наставником команды стал австрийский специалист Ади Хюттер.

В сезоне 2022/23 Головин сыграл в 45 матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.