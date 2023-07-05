Тюмень, 5 июля, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Предполагаемый террорист с взрывным устройством ликвидирован в Тюменской области возле объекта «Транснефти». Он открыл огонь при попытке задержания и был убит, сообщает 5 июля Telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вечером 4 июля правоохранители обнаружили неизвестного мужчину в лесу около деревни Кукушки. В этом районе газ и нефть проходят через распределительный узел «Транснефти».

Мужчину попытались задержать, но он стал отстреливаться. Его ликвидировали ответным огнём. Предположительно, мужчина планировал совершить теракт — помимо пистолета у него с собой было самодельное взрывное устройство. Выясняется, действовал ли злоумышленник в одиночку или получал от кого-то инструкции.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля ФСБ России проинформировала о предотвращении терактов на Сахалине. В Южно-Сахалинске задержали агента украинских спецслужб, который намеревался атаковать объект энергосистемы острова и военкомат. Мужчина дал признательные показания.