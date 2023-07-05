Москва, 5 июля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Идея введения дополнительного сбора для пассажиров при оформлении авиабилетов на случай банкротства перевозчика вряд ли воплотится в жизнь, в Минтрансе это лишь обсуждают. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Ранее стало известно, что в Министерстве транспорта РФ вернулись к обсуждению идеи введения дополнительного сбора для пассажиров при оформлении билетов на самолет на случай банкротства авиакомпании. Инициатива предполагает создание «резервного фонда поддержки пассажиров» на случай банкротства перевозчика. Сама идея принадлежит госкорпорации «Ростех» и обсуждается с 2021 года. Размер сбора пока не установлен, но обсуждается сумма в пределах 150–300 рублей с пассажира.

Председатель общероссийского объединения пассажиров Зотов критично отнёсся к данной идее, которая периодически заново актуализируется Минтрансом.

«Мы выступаем категорически против, подобные сборы с пассажиров недопустимы. Это будет заработок даже не для перевозчиков, а для страховых компаний, в непонятные страховые фонды. Абсолютно уверен, что пока никаким российским авиакомпаниям не грозит банкротство. Получается, что пассажиры будут скидываться на мифическую авиакомпанию непонятно с какой целью», — поделился Зотов.

По мнению эксперта, если в авиаотрасли сочтут необходимым создание подобного резервного фонда, то средства в него должны поступать не из карманов пассажиров за счёт удорожания билетов, а путём, например, государственных субсидий.

«Пусть или сами авиакомпании закладывают на это деньги, либо государство берёт все расходы на себя. Могут же это брать из стоимости билетов, установленной сейчас, за счёт снижения сбора аэропорта или благодаря прямым субсидиям от государства», — предположил эксперт.

При этом Зотов уверен, что идею не примут, и она так и останется лишь на уровне обсуждений. Поэтому, по мнению эксперта, пассажирам не нужно переживать из-за повышения стоимости авиабилетов.

Несколько иной точки зрения касательно инициативы придерживается эксперт в авиаотрасли, руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров. На его взгляд, идея может действительно оказаться полезной для многих пассажиров, несмотря на то, что ни одна из известных российских авиакомпаний пока не близится даже к теоретическому банкротству.

«Как говорится — готовь сани летом. Да, пока ничего не предвещает банкротства какого-то перевозчика, но мы не можем быть полностью уверены, что это не случится в последующие пять лет. А к тому моменту уже нужно собрать какие-то деньги в фонде на случай, если придётся возмещать гражданам потери и искать, например, другого перевозчика, который бы вывез туристов из чужой страны», — отметил Гусаров.

По мнению авиаэксперта, подобный фонд очень пригодился бы в 2015 году, когда крупная российская компания «Трансаэро» из-за банкротства не смогла обеспечить обратную дорогу своих клиентов из заграничных стран. Как напомнил Гусаров, тогда к решению вопроса и помощи возвращения граждан подключилось правительство России. А потому, как отметил эксперт, существование фонда с резервными средствами должно помочь пассажирам. Тем более что, по мнению Гусарова, вероятная сумма сбора будет колебаться в пределах 300 рублей, что несущественно отразится на стоимости билетов и вряд ли повлияет на спрос. Однако эксперт подчеркнул, что важным критерием в создании фонда будет его прозрачность.

«Пока идея выглядит несколько спорно и вызывает логичные вопросы. Что это за фонд? Где будут храниться средства? Будет ли сама схема и дела фонда прозрачными? Действительно ли за 10 лет кто-то обанкротится или деньги уйдут в никуда? Если удастся ответить на эти вопросы грамотно, то пусть создают. Но пока большинство против, даже сами перевозчики», — рассказал Гусаров.

Как сообщало ИА Регнум, в России рекордно выросли цены на авиабилеты в экономклассе. Стоимость перелёта по России в салоне экономкласса в мае 2023 года достигла максимального значения с 2000 года и составила порядка 7 тыс. рублей в расчёте на 1 тыс. км пути.

В конце мая 2023 года Минтранс предложил создать специальный портал для авиапассажиров, на котором они смогут оформлять получение субсидируемых билетов. Сейчас субсидируемые авиабилеты оформляются только в режиме офлайн. Право на их получение имеют граждане в возрасте до 23 лет, старше 60 лет (женщины — старше 55 лет), инвалиды. Программа касается рейсов в Калининград и на Дальний Восток, также действует несколько региональных проектов.