Москва, 5 июля, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Звезду сериалов «Чикатило» и «ИП Пирогова» Дмитрия Малькова задержали на улице во время передачи наркотического вещества. Позже дома у актера полиция обнаружила ещё 22 свертка с марихуаной общей массой 110 грамм. В отношении Малькова возбуждено уголовное дело, актёру грозит до 10 лет тюремного заключения, сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из сериала «Чикатило» Дмитрий Мальков

По словам источника, Малькова задержали с поличным во время приобретения наркотиков вечером 3 июля. Полиция остановила актёра около одной из многоэтажек в Красносельском районе Москвы. При обыске у Дмитрия было обнаружено два свертка из бумаги, обклеенных скотчем. Экспертиза установила, что вещество в свёртках является наркотическим средством каннабис массой 1,6 грамма.

«24-летнего молодого человека задержали по наводке, которую сделал один из студентов престижного московского вуза. При задержании Мальков говорил, что приобрёл наркотики для собственного пользования. Полиция также провела обыск у него дома, где нашла еще марихуану, расфасованную в свертки. Общая масса наркотического вещества 110 грамм», — сообщил собеседник.

Кадр из фильма «Семь страниц страха». 2022) Дмитрий Мальков Семь страниц страха (2022)

Сейчас Дмитрий Мальков находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ «Оборот наркотиков в крупном размере. По данной статье Малькову может грозить до 10 лет тюремного заключения. Если оперативники докажут, что приготовленные свертки готовились для сбыта, то статья может измениться на более тяжкую.

Мальков Дмитрий Константинович родился 10 февраля 1999 года. В 2021 году он закончил ВГИК, где играл в учебном театре. Также Дмитрий сыграл с нескольких постановках Саратовского театра драмы им. Слонова. С 14 лет парень начал сниматься в кино, сейчас на его счету 10 киноработ, среди которых роль одного из полицейских в сериале «Чикатило» режиссёра Сарика Андреасяна. 8 июня 2023 года состоялась премьера нового фильма с участием Дмитрия Малькова «Голова-жестянка».