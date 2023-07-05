Москва, 5 июля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. В 76 субъектах РФ смогли в 2022 году обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с планом, в 2023 году ожидается дальнейшее снижение данного показателя. Об этом 5 июля заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По итогам 2022 года 76 регионов страны смогли обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с запланированными значениями», — приводит ТАСС её слова.

Она также добавила, что в девяти регионах не смогли добиться результатов и решить данную проблему.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что из-за черты бедности в течение 2022 года вышли 1,7 млн жителей страны. Он отметил, что страна держит уверенный курс на обеспечение социальной справедливости и на сокращение бедности и неравенства. Финансовые возможности России позволяют придерживаться этого курса.

Идёт адресная поддержка наименее обеспеченных граждан страны. По словам президента, доходы этой категории людей выросли на 30%. На сегодняшний день уровень бедности 9,8%, то есть ниже предыдущего уровня.