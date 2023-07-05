Москва, 5 июля, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Прогнозы издания Times о том, что у НАТО остался всего один год, чтобы успеть принять Украину в НАТО до возможной победы республиканца Дональда Трампа на грядущих выборах президента США, — это весьма оскорбительная попытка надавить на нынешнего главу Белого дома Джозефа Байдена. Об этом корреспонденту ИА Регнум 5 июля заявил старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По мнению Межуева, появление таких публикаций буквально накануне саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля не случайно. Их следует понимать как способ информационного давления на Вашингтон.

«Очевидно, что те британские круги, мнение которых выражает Times, занимают наиболее радикальную позицию в этом вопросе и выступают за максимальную помощь Украине, обеспечение её безоговорочной победы и принятие в НАТО», — сказал Межуев.

Такая информационная политика Лондона, как полагает американист, подрывает электоральные перспективы Байдена, которому фактически говорят, что не верят в его победу, и поэтому призывают сделать хотя бы то, что он ещё может сделать.

Между тем Байден пока не собирается принимать Украину в НАТО. Межуев констатировал, что соответствующее решение, очевидно, принято, и дискуссия в США почти закончилась, хотя прежде она была довольно острой в течение какого-то времени.

«Как следствие, британо-американские противоречия явно усилились, — констатировал Межуев. — Каждый день в Великобритании выходят соответствующие публикации. Особенно здесь стоит выделить доклад Chatham House (Королевского института международных отношений), в котором была жёстко и по тезисам раскритикована позиция тех, кто выступает с более компромиссной точкой зрения по конфликту на Украине. Лондон выступает не просто в роли ястреба, но стал форпостом всей западной ястребиной политики».

Однако, как полагает американист, несмотря на все попытки британцев, НАТО не станет форсировать включение Украины в этот блок. Позиции американцев сильнее, хотя скандал гарантирован. Возможно, он произойдёт уже в Вильнюсе, тем более что Байден отклонил кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО.

По мнению Межуева, ситуация объясняется тем, что Байден — это человек, склонный к осторожности, который не хочет закончить свою жизнь ядерной войной.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по мнению обозревателя The Times Роджера Бойеса, у НАТО есть максимум год для принятия Украины в этот альянс, так как 2024 год может стать «последним «ура» Джо Байдена», а Дональд Трамп получит шанс вернуться в Белый дом. Если последнее случится, то Киев уже не сможет надеяться на прежний высокий уровень западной военной помощи. Поэтому, как полагает Бойес, следует не только ускорить вступление Украины в Североатлантический альянс, но и найти способы предоставления гарантий Киеву ещё до того, как тот обзаведётся членским билетом этого блока.

Что касается решения Белого дома отклонить кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО, то, по мнению западных экспертов, это может быть связано с тем, что тот проявил «чрезмерную поддержку Украины», повысив градус напряжённости в отношениях Лондона и Вашингтона.

Однако сохранение Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО может быть связно с кризисом внутри Североатлантического альянса, из-за которого руководство блока хочет оставить всё как есть, а не смещать фокус внимания на нового кандидата.