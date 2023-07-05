Москва, 5 июля, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Сайт и мобильное приложение ОАО «Российские железные дорогие» (РЖД) подверглись массированной хакерской атаке, сообщили 5 июля в пресс-службе компании. Несмотря на атаку, кассы РЖД продолжают работать штатно, продажа билетов идёт в обычном режиме.

Иван Шилов ИА REGNUM

В холдинге подчеркнули, что специалисты в настоящее время ведут работы для восстановления функционирования сайта и приложения.

В январе в МИД России указали, что страна сохраняет готовность к массированным кибератакам из-за рубежа. Отмечалось, что большой объём вредоносной деятельности в отношении РФ фиксируется со стороны Украины и некоторых стран НАТО. Так, в министерстве напомнили, что Киев присоединился к подконтрольному центру киберзащиты НАТО, который находится в эстонской столице Таллине.