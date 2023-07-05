Москва, 5 июля, 2023, 11:33 — ИА Регнум. На выборы различных уровней на данный момент своих кандидатов выдвинули 19 из 27 партий — Памфилова.

Иван Шилов ИА REGNUM

На выборы глав субъектов РФ на данный момент выдвинуто 116 кандидатов в 21 регионе — Памфилова.

Выборы глав субъектов РФ в течение трех дней пройдут в 19 регионах — Памфилова.

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Как передавало ИА Регнум, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что по итогам консультаций с Министерством обороны и ФСБ сочла возможным проведение выборов в четырёх новых регионах России.

Председатель ЦИК также сообщила, что предварительно врио глав новых субъектов, находящихся в данный момент на военном положении, направили предложения о проведении сентябрьских выборов. В соответствии с законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным 29 мая, комиссия была обязана проконсультироваться с Минобороны и ФСБ не позднее чем через пять дней со дня их получения.

Донецкая и Луганская республики, а также Запорожская и Херсонская области впервые примут участие в голосовании, которое состоится 10 сентября. В общей сложности ЦИК запланировал более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах России.