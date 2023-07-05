Донецк, 5 июля, 2023, 11:41 — ИА Регнум. ВСУ в третий раз пошли в контрнаступление перед саммитом НАТО, который пройдёт в Вильнюсе 11–12 июля. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вчера можно было констатировать факт, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе они начали третью волну контрнаступления и выбрали за основу то же запорожское направление», — заявил он, добавив, что попытки ВСУ являются безуспешными, украинская армия не может прорвать даже первую линию обороны.

Кимаковский уточнил, что на луганском направлении ВСУ осуществляют отвлекающие удары, а под Авдеевкой украинская армия ведёт бои по улучшению своего положения.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля в Минобороны России сообщили, что ВСУ в течение суток продолжили безуспешные попытки наступательных действий на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях. На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили десять атак противника около населённых пунктов Опытное, Ягодное, Орехово-Васильевка, Белогоровка, Клещеевка, Первомайское и Водяное ДНР.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр», авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям 67-й и 21-й механизированных бригад ВСУ около населённых пунктов Червоная Диброва и Невское ЛНР.

На южнодонецком направлении артиллерия и тяжёлые огнеметные системы группировки войск «Восток» за сутки отразили две атаки противника около населённого пункта Урожайное ДНР.