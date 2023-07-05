Вашингтон, 5 июля, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин лично предостерёг президента России Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине, когда находился с визитом в Москве. Это утверждают источники газеты Financial Times.

Алексей Майшев/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Беседа российского и китайского лидеров с глазу на глаз состоялась в марте этого года. По словам бывшего правительственного чиновника КНР, Си Цзиньпин и Путин обсудили риски ядерной войны. Источник отметил, что позиция против применения ядерного оружия вошла в мирный план Пекина по Украине.

Теперь китайские чиновники считают, что КНР смогла убедить Путина отказаться от «завуалированных угроз» по применению против Киева ядерного оружия, отметили собеседники издания. Пекин поместил это в центр своей стратегии по восстановлению отношений с Евросоюзом, добавил неназванный высокопоставленный советник правительства КНР.

В марте глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что визит китайского лидера в Москву «снижает риск ядерной войны».

Близкие к Кремлю источники газеты утверждают, что российский президент не увидел потенциальных преимуществ от возможного применения тактического ядерного оружия на Украине после оценки возможных сценариев.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта, вскоре после визита Си Цзиньпина в Москву, Путин объявил о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Он пояснил, что Россия поступает так, как поступали США на протяжении десятков лет со своими союзниками. Белорусский президент Александр Лукашенко 27 июня сообщил о доставке в страну значительной части российского ядерного оружия. Он отметил, что министерству обороны и Комитету госбезопасности Белоруссии поручено определить алгоритм применения этого оружия.